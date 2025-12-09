Földrengés volt Kárpátalján

A szakemberek mérései alapján a földrengés a Richter-skála szerint 1,8-as erősségű volt, és 8 kilométeres mélységben következett be.

A földrengések osztályozása szerint ez a besorolás a „nem érezhető” kategóriába tartozik. A földmozgás intenzitása túl gyenge volt ahhoz, hogy a felszínen tartózkodók érzékeljék, azt kizárólag a szeizmológiai műszerek rögzítették. Anyagi károkról vagy sérülésekről nem érkezett jelentés – írja a KárpátHír.