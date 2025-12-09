Az AI által fejlesztett robotok kulcsfontosságúak lehetnek + VIDEÓ

Japán a világ egyik legsúlyosabb demográfiai válságával néz szembe: a népesség rohamosan öregszik, a születési ráta pedig csökken. Ennek fényében az intelligens humanoid robotok, amelyek képesek a mindennapi feladatok elvégzésére alternatívát jelenthetnek a munkaerőhiány pótlására az ápolási ágazatban.

A japán kormány komoly kihívások elé néz, és a vállalatok most nagy összegeket fektetnek be a kutatásba és fejlesztésbe, remélve, hogy olyan robotmegoldásokat találnak, amelyek javítják az idősek, valamint az ápoló és gondozó személyzet életminőségét – számol be a Reuters.

„Tekintettel a rendkívül fejlett, öregedő társadalmunkra és a csökkenő születésekre, szükségünk lesz a robotok támogatására az orvosi és idősgondozásban, valamint a mindennapi életünkben” – mondta Shigeki Sugano, a Waseda Egyetem professzora, aki az AIREC kormányzati finanszírozással végzett kutatását vezeti.

Japán a világ legfejlettebb öregedő társadalma, csökkenő születési rátával, fogyatkozó munkaképes korú népességgel és korlátozó bevándorlási politikával. A „baby boomer” generációt a háború utáni gyermekszületések 1947 és 1949 közötti megugrása hozott létre, 2024 végére mind betöltötték a 75. életévüket, súlyosbítva az idősgondozók amúgy is súlyos hiányát.

Japánban számos idősotthonban jelenleg olyan robotok prototípusait tesztelik, amelyek az ágyneműcserétől kezdve a lakók közlekedésének vagy étkezésének segítésén át egészen a mosásig és teregetésig mindenféle feladatot el tudnak látni.

A cél, hogy csökkentsék a gondozókra nehezedő nyomást és a fizikai erőfeszítés mértékét, hogy az idejük jelentős részében az idősek érzelmi és szociális szükségleteire koncentrálhassanak. Emellett a fejlett mesterséges intelligencia-technológiák már lehetővé teszik, hogy a robotok megtanulják az egyes betegek személyes rutinjait és preferenciáit, így optimálisan testre szabva nyújthatnak nekik támogatást.

Az ápolói szektor küzd a munkahelyek betöltéséért. A kormányzati adatok szerint decemberben minden 4,25 betölthető állásra csak egy jelentkező jutott, ami jóval rosszabb, mint az ország összesített munkahely-jelentkező aránya, amely 1,22. Miközben a kormány külföldre tekint a munkaerőhiány pótlása érdekében, az ágazatban dolgozó külföldi munkavállalók száma az évek során nőtt, de 2023-ban csak körülbelül 57 000 fő volt, ami a területen dolgozó teljes munkaerő kevesebb mint 3%-át teszi ki.

„Alig bírjuk a fejünket a víz felett, és 10-15 év múlva a helyzet meglehetősen sivár lesz” – mondta Takashi Miyamoto, a Zenkoukai idősgondozó intézmény üzemeltetőjének igazgatója. „A technológia a legjobb esélyünk ennek elkerülésére.”

Az ápolási technológiák egyik legpraktikusabb felhasználási módja jelenleg az alvásérzékelők elhelyezése a lakók matracai alatt, amelyek figyelemmel kísérik alvási körülményeiket, csökkentve ezzel az éjszakai emberi beavatkozások számát.

„Humanoid robotokat fejlesztenek világszerte. De ezek ritkán kerülnek közvetlen kapcsolatba az emberekkel. Csak házimunkát vagy valamilyen egyéb feladatot végeznek a gyárakban” – mondta Sugano, aki egyben a Japán Robotikai Társaság elnöke is. „Amint az emberek belépnek a képbe, olyan kérdések merülnek fel, mint a biztonság és az, hogyan lehet összehangolni egy robot mozgását az egyes egyének mozgásával.”

Sugano AIREC robotja képes segíteni az embereknek felülni vagy zoknit húzni, rántottát sütni, ruhát hajtogatni és néhány más hasznos feladatot elvégezni a ház körül. Sugano azonban nem számít arra, hogy az AIREC 2030 körül lesz használható az ápolási és egészségügyi intézményekben.

„Ha olyan mesterséges intelligenciával felszerelt robotjaink vannak, amelyek képesek felfogni minden egyes gondozott életkörülményeit és személyes tulajdonságait, akkor lehet, hogy a jövőben közvetlenül ápolási ellátást nyújthatnak” – mondta. „De nem hiszem, hogy a robotok mindent megérthetnek az ápolásról. A robotok és az emberek együttműködése az ápolás javítása érdekében egy olyan jövő, amiben reménykedem.”