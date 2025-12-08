2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Tűzvész ölt két helyen is

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 15:25
Megosztás

Két halálos tűzeset is volt vasárnap éjszaka: egy nő egy zalaegerszegi társasházban, míg egy férfi egy balmazújvárosi családi házban halt meg – közölte a katasztrófavédelem hétfő délelőtt.

Tűzvész ölt két helyen is
Tűzoltók munkában (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Varga Imre

A közlemény alapján tűz keletkezett vasárnap este tizenegy óra után a zalaegerszegi Ölyvesfalvi utcában egy nyolclakásos társasház első emeleti lakásában. Négy járművel vonultak a helyszínre a tűzoltók, akik a közművek elzárását követően eloltották a tüzet. A húsz négyzetméteres lakásban egy idős nő holttestét találták meg. Közölték azt is, hogy a társasházban tizennyolcan laknak, a tűzoltók hét embert, köztük egy mozgássérültet, valamint két kutyát mentettek ki. A közlemény szerint hétfő hajnalban Balmazújvárosban a Batthyány utcában lévő családi ház gyulladt ki: a száz négyzetméteres ház húsz négyzetméteres hálószobája égett teljes terjedelmében.

A tűzoltók a tűz oltása közben egy hatvan éves férfi holttestét találták meg. Felhívták a figyelmet arra, hogy decemberben átlagosan óránként gyullad ki egy lakóépület, és a legtöbb tűz valamilyen elektromos hiba, vagy nyílt láng használata miatt következik be. Gyakorinak nevezték, hogy fűtőeszköz, a kémény állapota, dohányzás, vagy főzés vezet lakástűzhöz. Ha van otthon füstérzékelőnk, az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még könnyebb megfékezni az éppen kigyulladt tüzet, vagy van idő épségben kimenekülni – áll a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink