Krónika
Sok a baleset és a torlódás
A szokásos hétfő reggeli csúcsforgalmat a köd is lassítja
A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás (torlódás) tapasztalható, így az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-s autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain.
Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták az Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), valamint a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!