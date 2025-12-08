Sok a baleset és a torlódás

Két baleset is történt az M1-es autópályán Bicske térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 35-ös km-nél, illetve a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 36-os km-nél kell forgalomkorlátozásra számítani, a torlódás meghaladta a 3 km-t. A 81-es főúton egy személygépkocsi kamionnal karambolozott. A 77-es km-nél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad. Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze a 4-es főúton Debrecen belterületén. A 227-es km-nél, az utat teljes szélességében lezárták, kerülni önkormányzati utakon lehetséges.

A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás (torlódás) tapasztalható, így az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-s autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain.



Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták az Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), valamint a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!