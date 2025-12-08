2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Óriáspanda-kölyök született Indonéziában

Lesz mit nézni az állatkertben

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 10:07
Megosztás

November 27-én világra jött Indonéziában az első óriáspanda-kölyök, Satrio Wiratama, becenevén Rio – jelentette be az Indonéz Safari Park vasárnap.

Óriáspanda-kölyök született Indonéziában
Az érintett szafaripark bejárata
Fotó: AFP/Xinhua/Zulkarnain

A kölyök állapota stabil, a következő hetekben várhatóan javul a testhőmérséklet-szabályozása, sűrűsödik a szőre, kinyitja a szemét és aktívabbá válik. A park által közzétett felvételeken a kis panda egy inkubátorban ficánkol és anyja ölelésében hangosan nyüszít. A park egyelőre az anya és a kölyök egészségét helyezi előtérbe, ezért Rio még nem látogatható a közönség számára.

A szülőpár, Cai Tao és Hu Csun 2017-ben érkezett Indonéziába egy tízéves kínai-indonéz természetvédelmi együttműködés keretében. Az óriáspandák szaporodása világszerte ritka és ünnepelt esemény; a vadon élő állomány kevesebb mint 1900 egyeddel kizárólag a kínai Szecsuan, Saanhszi és Kanszu tartományban található.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink