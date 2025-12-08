Óriáspanda-kölyök született Indonéziában

A kölyök állapota stabil, a következő hetekben várhatóan javul a testhőmérséklet-szabályozása, sűrűsödik a szőre, kinyitja a szemét és aktívabbá válik. A park által közzétett felvételeken a kis panda egy inkubátorban ficánkol és anyja ölelésében hangosan nyüszít. A park egyelőre az anya és a kölyök egészségét helyezi előtérbe, ezért Rio még nem látogatható a közönség számára.

A szülőpár, Cai Tao és Hu Csun 2017-ben érkezett Indonéziába egy tízéves kínai-indonéz természetvédelmi együttműködés keretében. Az óriáspandák szaporodása világszerte ritka és ünnepelt esemény; a vadon élő állomány kevesebb mint 1900 egyeddel kizárólag a kínai Szecsuan, Saanhszi és Kanszu tartományban található.