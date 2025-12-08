Krónika
Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül Oroszországgal
A kormányfő szerint a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében.
Kiemelte: a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok.
"Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni. Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!" - zárta gondolatait a miniszterelnök.