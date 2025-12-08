Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül Oroszországgal

A miniszterelnök közösségi oldalán tudatta, hogy a "Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra. Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma". Orbán Viktor hozzátette: Az Unió alapszerződése kimondja, hogy „a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak.” Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne.

A miniszterelnök szerint Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030

Orbán Viktor szerint mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében.

Kiemelte: a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok.

"Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni. Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!" - zárta gondolatait a miniszterelnök.