Sokkoló jelenet játszódott le a kínai Safari Parkban + VIDEÓ

Egy fekete medve váratlanul rátámadt a gondozójára, aki ettől a földre került, miközben a látogatók sikoltva figyelték a történteket.

Megrázó jelenet játszódott le a kínai Hangzhou Safari Parkban, amikor egy fekete medve váratlanul rátámadt az egyik gondozóra.

Az állat a jutalomfalatként kínált sárgarépák és almák illatától megvadulva ragadta meg a férfit, aki a földre került.

A gondozót azonnal megpróbálták megmenteni a kollégái: botokkal és fém keretekkel próbálták elterelni az állat figyelmét, és végül sikerült elszakítani a megvadult medvét a férfitől.

Szerencsére senki sem sérült meg komolyabban, a vadállat sem szenvedett kárt, a szafari park közlemény szerint a balesetet az állat étvágya, nem agresszió okozta – írja a The Sun alapján az origo.hu.

A gondozó – akit a medve megtámadott – elismerte, hogy az állat mindig is mohó volt, ha ennivalót látott, érzett. „Tényleg nagy zacskó répát és almát cipeltem magammal. Ez lehetett a fő oka ennek a balesetnek” – nyilatkozta a pórul járt dolgozó a kínai sajtóban. Hozzátette, hogy megtanulta a leckét: a jövőben jóval óvatosabb lesz az állattal.

Mindenesetre az incidens hatására a fekete medvék bemutatóit azonnal felfüggesztették, és az állatkert ígéretet tett a biztonsági protokollok felülvizsgálatára, valamint az állatok jólétének fokozott figyelembevételére.