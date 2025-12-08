Cicadiéta 2.0?

A kutatásba 50 macskát vonnak be, amelyek egy miniatűr GLP–1 implantátumot kapnak (képünk illusztráció)

A San Francisco-i Okava Pharmaceuticals egy új, MEOW-1 névre keresztelt vizsgálatot indít, amely forradalmasíthatja a házi macskák fogyókúrás kezelését - írta meg a hirado.hu.

A kutatásba 50 macskát vonnak be, amelyek egy miniatűr GLP–1 implantátumot kapnak: ez akár fél éven át folyamatosan adagolja a hatóanyagot.

Michael Klotsman, a cég vezérigazgatója szerint a cél, hogy „a termékre 2027 és 2028 között nyújtsanak be FDA-engedélykérelmet”, és a várható havi költség körülbelül 100 dollár legyen.

A vállalat hangsúlyozza, hogy a túlsúly a házimacskák több mint felét érinti, és komoly egészségügyi kockázatokat hordoz. Ahogyan fogalmaznak: „A fogyás az egyetlen bizonyított módja annak, hogy meghosszabbítsuk egy macska élettartamát.”

A GLP–1 kezelés várhatóan az étvágy csökkenéséhez és a viselkedés megváltozásához is vezet. Az Okava szerint a háziállatok kevésbé lesznek éhesek – kevesebbet fognak kunyerálni, ritkábban keresgélnek majd étel után.

A vállalat a macskák után kutyákon is tervezi a módszer tesztelését, miközben az előzetes eredmények szerint az implantátum biztonságos és hatékony.