Krónika

Borult, ködös hétfőnk lesz, de eshet is

Napközben javulnak a látási viszonyok, de inkább csak kevés helyen fordulhatnak elő szakadozások

MH
 2025. december 8. hétfő. 6:39
Frissítve: 2025. december 8. 9:36
A borult, ködös részeken szitálás, az északnyugati országrészben kora délutánig gyenge intenzitású eső is előfordulhat. A délnyugati szelet csak néhol kísérhetik élénk lökések - olvasható a HungaroMet hétfőre kiadott előrejelzésében.

Borult, ködös hétfőnk lesz, de eshet is
Borult, ködöd hétfőnk lesz december 8-án (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 10 fok között változik. Késő estére 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az orvosmeteorológus szerint az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.

