Borult, ködös hétfőnk lesz, de eshet is
Napközben javulnak a látási viszonyok, de inkább csak kevés helyen fordulhatnak elő szakadozások
Borult, ködöd hétfőnk lesz december 8-án (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert
A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 10 fok között változik. Késő estére 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az orvosmeteorológus szerint az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.