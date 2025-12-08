2025. december 9., kedd

Előd

Miért vonult kolostorba a szépségverseny győztese

18 évesen nyerte meg a Miss Continent versenyt

 2025. december 8. hétfő. 18:48
A brazíliai ifjúsági szépségverseny győztese apáca lett.

Miért vonult kolostorba a szépségverseny győztese
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Marvin Recinos

A 21 éves Camila Rodrigues Cardoso, aki 18 évesen nyerte meg a Miss Continent versenyt, szerzetesi életet választott, és jelenleg Eva néven egy katolikus kolostorban él.

Rodriguez Cardoso-t akkor az egyik esélyesnek tartották a Miss Brazil és a Miss Universe versenyeken. Modellszerződést ajánlottak neki, és meghívták a show-bizniszbe, de ő váratlanul elhagyta a csillogó iparágat, és úgy döntött, hogy Istennek fog szolgálni – írja a Newsroom Panama.

A lány elmondja, hogy kilenc évesen, apja halála után tért meg. Elmondása szerint a szépségverseny megnyerése nem hozott neki lelki békét, ezért más utat választott.

Most 21 éves, kolostorban él, segít a nyomornegyedekben élő gyerekek oktatásában, és elismeri, hogy továbbra is kap házassági ajánlatokat, de nem veszi őket komolyan. Életében most Isten játszik a főszerepet.

