Orbán Viktor: a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia a török tárgyalások fő pontjai

Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia - mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Törökország közel százmilliós lélekszámával regionális nagyhatalom és a találkozókon lehetősége van Erdogan elnökkel több órán keresztül áttekinteni "egyébként barátokként" az európai és az eurázsiai helyzetet.

A rendszeres találkozások bevezetésekor célként tűztük ki, hogy megduplázzuk az országaink közötti 2-2,5 milliárd eurós forgalmat, most 4,5-5 milliárd között vagyunk. Törökök jelentek meg a magyar gazdaságban és a magyar jelenlét is megnőtt a török gazdaságban - ismertette a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: Törökországnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy Magyarország migrációmentes országként tudott megmaradni. Ebben az évben a törökök 100 ezer migránst tartóztattak fel és 3 milliónyi migráns van az országban, akiket nem engedtek tovább.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra.

Orbán Viktor elmondta: a törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak és a magyarokkal együtt tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek, így a két ország gyakran működik együtt a béketeremtés ügyében.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az elmúlt négy évben csak nekik sikerült több fontos megállapodást tető alá hozni, például ukrán gabonát eljuttatni Afrikába.