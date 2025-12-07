2025. december 8., hétfő

Krónika

Nem volt telitalálatos

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

2025. december 7. vasárnap. 17:42
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartották a hatos lottó számsorsolást.

Nem volt telitalálatos december 7-én
Fotó: MH archív/Hartyányi Norbert

Nyerőszámok: 23 (huszonhárom), 25 (huszonöt), 29 (huszonkilenc), 32 (harminckettő), 41 (negyvenegy), 42 (negyvenkettő).

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 850 420 forint; 4 találatos szelvény 991 darab, nyereményük egyenként 11 155 forint; 3 találatos szelvény 20 487 darab, nyereményük egyenként 3285 forint.

