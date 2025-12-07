2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Most szerényebben rengett a föld

Ijedtség volt, kár nincs

MH
 2025. december 7. vasárnap. 13:13
Megosztás

Megmozdult a föld Romániában.

Most szerényebben rengett a föld
Ott a jel!
Fotó: AFP/Hans Lucas/Romain Doucelin

Sepsiszentgyörgyön és Brassóban is érezni lehetett a reggel fél tíz előtt néhány perccel bekövetkezett földrengést, amely szerencsére nem volt túl erős: a szakemberek 3,5-ös erősségűre mérték - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a jelenség epicentruma Vrancea megyében volt, 49 kilométerre Focșani-tól, 62 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 64 kilométerre Buzăutól és 74 kilométerre Brassótól, hipocentruma pedig 135,2 kilométeres mélységben helyezkedett el.

Csak decemberben ez már a nyolcadik földmozgás volt Romániában, de egyik sem volt erős, a Richter-skála szerint 2 és 3,5 között mozgott az erősségük. Tavaly a szeptember 16-ikán, Buzău megyében bekövetkezett 5,4-es erősségű rengés volt a legerősebb az állam területén - teszi hozzá a lap.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink