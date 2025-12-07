Most szerényebben rengett a föld

Sepsiszentgyörgyön és Brassóban is érezni lehetett a reggel fél tíz előtt néhány perccel bekövetkezett földrengést, amely szerencsére nem volt túl erős: a szakemberek 3,5-ös erősségűre mérték - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a jelenség epicentruma Vrancea megyében volt, 49 kilométerre Focșani-tól, 62 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 64 kilométerre Buzăutól és 74 kilométerre Brassótól, hipocentruma pedig 135,2 kilométeres mélységben helyezkedett el.

Csak decemberben ez már a nyolcadik földmozgás volt Romániában, de egyik sem volt erős, a Richter-skála szerint 2 és 3,5 között mozgott az erősségük. Tavaly a szeptember 16-ikán, Buzău megyében bekövetkezett 5,4-es erősségű rengés volt a legerősebb az állam területén - teszi hozzá a lap.