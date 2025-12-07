Mérgezést orrontott - el is költötte a hivatal pénzét

2025. december 8., hétfő

Előd

Mese a higanyról

MH
 2025. december 7. vasárnap. 19:42
Frissítve: 2025. december 8. 9:46
Csudálatos sztorit ötlött ki egy román polgármester arra, miért költött el egy raklap lejt mindenféle szűrővizsgálatokra.

Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/WBU/Wladimir Bulgar

Egy Vaslui megyei polgármester több mint 70 ezer lejt (5,6 millió forintot) költött a városháza költségvetéséből orvosi vizsgálatokra, azt állítva, hogy egy alkalmazott ritka anyaggal mérgezte meg őt - írja a Főtér. Mint olvasható, a szóban forgó anyag a higany. A cikk szerint Alexandru Vlahuță település elöljáróját hivatali visszaélés, okirat-hamisítás és fals okmányok felhasználása miatt helyezték vád alá, miután ő és alkalmazottai három éven át komplex szűréseken vettek részt, amelyeket a helyi önkormányzat finanszírozott.

Dănuț Cojocaru polgármester - aki jelenleg ötödik mandátumát tölti - közölte, minderre azért volt szükség, mert meg volt győződve arról, a városháza egyik alkalmazottja higannyal és arzénnal mérgezte meg. Állítása szerint az orvosi vizsgálatok is igazolták a káros anyagok jelenlétét a testében.

