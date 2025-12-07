2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Lövöldözés volt Stuttgartban

Játszótéren szólt a fegyver

MH
 2025. december 7. vasárnap. 17:04
Megosztás

Vasárnap kora reggel lelőttek egy tinédzsert Stuttgart-Weilimdorfban.

Lövöldözés volt Stuttgartban
Rendőrségi kordon a játszótéren, ahol lelőttek egy 16 éves fiút Stuttgartban
Fotó: AFP/DPA/onw-images/Enrique Kaczor

Vasárnap két csoport között tört ki szóváltás majd verekedés a stuttgarti-weilimdorfi Löwenmarktban, a Lindenbachhalle közelében lévő játszótéren - írja az SWR. Mint olvasható, az előzetes adatok szerint összesen tíz-tizenöt ember vett részt az akcióban. A helyszínen több pisztoly is megszólalt.

Később egy 16 éves fiút találtak lőtt sebbel Stuttgart Nordbahnhof negyedében. Bár súlyos sérüléseket szenvedett, a fiatalember állapota nem életveszélyes, és jelenleg kórházban van. A bűnügyi nyomozók és a törvényszéki szakértők összesen 18 járművet vezényeltek a helyszínre. Az ügyben érintett személyek kiléte és a szóváltás oka továbbra sem tisztázott.

A rendőrség egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink