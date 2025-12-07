Lövöldözés volt Stuttgartban

Vasárnap két csoport között tört ki szóváltás majd verekedés a stuttgarti-weilimdorfi Löwenmarktban, a Lindenbachhalle közelében lévő játszótéren - írja az SWR. Mint olvasható, az előzetes adatok szerint összesen tíz-tizenöt ember vett részt az akcióban. A helyszínen több pisztoly is megszólalt.

Később egy 16 éves fiút találtak lőtt sebbel Stuttgart Nordbahnhof negyedében. Bár súlyos sérüléseket szenvedett, a fiatalember állapota nem életveszélyes, és jelenleg kórházban van. A bűnügyi nyomozók és a törvényszéki szakértők összesen 18 járművet vezényeltek a helyszínre. Az ügyben érintett személyek kiléte és a szóváltás oka továbbra sem tisztázott.

A rendőrség egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.