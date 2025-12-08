Lesz másfél tonna petárda...

Nem igazán játszott kicsiben egy romániai fiatal - mármint ami a petárdákat illeti.

Van, aki szereti, más ki nem állja

Körülbelül 1600 kilogrammnyi pirotechnikai cikkeket találtak vasárnap egy 19 éves botoșani férfi otthonában - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a megyei rendőrség képviselői szerint a lefoglalást a robbanóanyagokkal és veszélyes anyagokkal foglalkozó szolgálat rendőrei hajtották végre. A fiatalember ellen F2, F3, F4, T1, T2, P1 és P2 kategóriájú pirotechnikai cikkek jogosulatlan használata, azaz egy komoly bűncselekmény miatt folyik nyomozás. A hatóságok a további vizsgálatok céljából a teljes mennyiséget lefoglalták.

A tevékenység a Pirotehnic 2025-2026 kampány részeként valósult meg, amelynek fő célja a közrendet és közbiztonságot érintő, illetve egyéb természetű (személyi sérülés, tűz vagy anyagi kár) negatív események megelőzése.