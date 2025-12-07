Krónika
Krasznahorkai László lázadásról, emberi méltóságról, angyalokról, reményről beszélt Stockholmban
Az irodalmi Nobel-díjat szerdán veszi át a magyar író
Az író szerint az embernek az általa uralt világban hatalma van, felrepült a levegőbe, olyan fegyvereket talált fel, amellyel fel lehet robbantani a Földet, ugyanakkor művészetet is teremtett. "Végül történelmi lépték szerint, egészen hirtelen, elkezdtél nem hinni semmiben, már csak rövid távú memóriád maradt, így elhagytad a tudás, a szép és az erkölcsi jó nemes és közös birtokát" - mondta.
"És készülsz kiköltözni egy lápvidékre, ahol süllyed a láp, mozog, de szép volt: utad az evolúcióban lélegzetelállító. Csak sajnos megismételhetetlen" - fogalmazott Krasznahorkai László.