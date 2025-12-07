Kiskorúak terrorja egy román suliban

Ez a hét sem múlt el iskolai erőszak nélkül Romániában - írja a Főtér. Mint olvasható, a Teleorman megyei Roșiori de Vede városában hat középiskolás lányt vettek őrizetbe, miután brutálisan bántalmazták kilencedikes osztálytársukat. A hatóságok rablás, fenyegetés, ütlegelés és személyi szabadság megsértése miatt indítottak eljárást a kiskorúak ellen.

A rendőrségi jelentés szerint az egyik támadó akarata ellenére kihurcolta az áldozatot az osztályteremből, majd az iskola közelében található egyik utcában több társa is csatlakozott hozzá, és csoportosan bántalmazni kezdték a lányt. Kitépték a sértett kezéből a mobiltelefonját, amelyet nem voltak hajlandóak visszaadni, ezzel elkövetve a rablás bűntettét is.