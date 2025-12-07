2025. december 8., hétfő

Krónika

Kiskorúak terrorja egy román suliban

Volt ott minden, ami belefér

MH
 2025. december 7. vasárnap. 16:28
Sok kiskorú bántalmazott egyet - sőt, még ki is rabolták áldozatukat.

Kiskorúak terrorja egy román suliban
A fiatal tanárnőt migráns tinédzserek tartották fogva (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Inga Kjer

Ez a hét sem múlt el iskolai erőszak nélkül Romániában - írja a Főtér. Mint olvasható, a Teleorman megyei Roșiori de Vede városában hat középiskolás lányt vettek őrizetbe, miután brutálisan bántalmazták kilencedikes osztálytársukat. A hatóságok rablás, fenyegetés, ütlegelés és személyi szabadság megsértése miatt indítottak eljárást a kiskorúak ellen.

A rendőrségi jelentés szerint az egyik támadó akarata ellenére kihurcolta az áldozatot az osztályteremből, majd az iskola közelében található egyik utcában több társa is csatlakozott hozzá, és csoportosan bántalmazni kezdték a lányt. Kitépték a sértett kezéből a mobiltelefonját, amelyet nem voltak hajlandóak visszaadni, ezzel elkövetve a rablás bűntettét is.

