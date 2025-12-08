Hivatalosan is összebútorozott a kanári és a bukott kormányfő

Katy Perry és Justin Trudeau immár az Instagram szerint is egy párt alkotnak.

Katy Perry és Justin Trudeau, Kanada volt - más olvasatban: bukott - miniszterelnöke immár hivatalosan is együtt vannak - írja a BBC. Mindez úgy derült ki, hogy a világsztár az Instagramon fényképeket és videókat posztolt közös japán útjukról. Az egyik fotón Perry és Trudeau látható, amint mosolyogva lőnek egy szelfit, s közben arcukkal összeérnek. Egy másik videón a páros szusit kóstol.

Sem Perry, sem Trudeau nem nyilatkozott nyilvánosan a kapcsolatukról. A találgatások azonban már hónapok óta terjednek, pláne, miután számos közös kép is megjelent róluk. Trudeau-t korábban látták Perry koncertjén idén, ami táplálta a pletykákat a popsztárral való kapcsolatáról.

A 41 éves énekesnő az Instagramon a következő felirattal kísérte a fotókat: „Tokyo Times turnén és egyebek.”