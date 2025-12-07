2025. december 7., vasárnap

Gázolt a vonat

Szentgotthárdnál történt a baleset

MH/MTI
 2025. december 7. vasárnap. 12:14
A Ljubljanából Budapestre tartó, Szentgotthárdról 10.06-kor tovább indult Dráva InterCity Haris megállóhelynél elütött egy embert, ezért a szakaszon változásra kell számítani a vonatközlekedésben - közölte a Mávinform vasárnap délelőtt.

Gázolt a vonat
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A tájékoztatás szerint az érintett vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább Alsórönökig, ahonnan egy motorvonattal utazhatnak tovább Szombathelyre. Onnan 13.10-kor a következő Budapestre tartó Savaria InterCityvel folytathatják utazásukat.

A fennakadás miatt Szombathelyről 11.30-kor pótlóbusz indult Győrbe a Dráva InterCity helyi utasaival, akik Győrtől egy következő fővárosba tartó vonattal utazhatnak tovább. A Münchenből Budapestre tartó, Győrből 12.56-kor tovább induló Railjet megáll Komáromban és Tatán is, a vonaton elfogadják a Dráva InterCityre megváltott menetjegyeket is - írták.

A közlés szerint a Budapestről Grazba tartó Mura InterCity hosszabb menetidővel közlekedik, Csákánydoroszlóról csak a helyszínelés vége után indul tovább. A Szombathely-Győr közti pótlóbusz megállóhelyei a következők: Szombathely, vasútállomás (Volán megállóhely), Répcelak, vasútállomás (Volán megállóhely), Csorna, vasútállomás (Volán megállóhely), Győr, autóbusz-állomás (Volán autóbusz-állomás, érkező kocsiállás).

