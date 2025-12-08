Fokozott futóbolondozás

Halálra gázolt egy biciklist egy sofőr egy Botoșani megyei településen, majd elmenekült a baleset helyszínéről - írja a Főtér. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, a delikvens ráadásul megpróbálta elrejteni az autót, amivel a tragédiát okozta; ponyvával és száraz kukoricakötegekkel takarta le egy udvaron.

A rendőrök nem sokkal később itt találtak rá, és az is kiderült, hogy a sofőr ittas volt, amikor a bűncselekményt elkövette. A tettes mindössze 20 éves, az áldozat pedig 30 volt. Az elkövető még a mentőket sem riasztotta. Mindezek fényében nem áll túl jól a szénája - teszi hozzá a lap.