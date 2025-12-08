2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Fokozott futóbolondozás

Gázolás és más szörnyűségek

MH
 2025. december 8. hétfő. 3:13
Megosztás

Jelesre vizsgázott a totális sületlenségből egy romániai férfi.

Fokozott futóbolondozás
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA/Marcus Golejewski

Halálra gázolt egy biciklist egy sofőr egy Botoșani megyei településen, majd elmenekült a baleset helyszínéről - írja a Főtér. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, a delikvens ráadásul megpróbálta elrejteni az autót, amivel a tragédiát okozta; ponyvával és száraz kukoricakötegekkel takarta le egy udvaron.

A rendőrök nem sokkal később itt találtak rá, és az is kiderült, hogy a sofőr ittas volt, amikor a bűncselekményt elkövette. A tettes mindössze 20 éves, az áldozat pedig 30 volt. Az elkövető még a mentőket sem riasztotta. Mindezek fényében nem áll túl jól a szénája - teszi hozzá a lap.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink