Balesetek, útzárak

Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták az Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), valamint Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út) - Több helyszínen lépett életbe forgalomkorlátozás (Képünk illusztráció)

Fotó: Police.hu