2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Balesetek, útzárak

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket tett közzé az Útinform

MH
 2025. december 7. vasárnap. 19:31
Megosztás

A 44-es főúton, Kondoros átkelési szakaszán baleset történt. A 97-es km-nél félpályán megindult a forgalom.
Az 55-ös főúton, Mórahalom közelében több jármű karambolozott. A 17-es km-nél félpályás lezárást vezettek be.

Balesetek, útzárak
Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták az Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), valamint Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út) - Több helyszínen lépett életbe forgalomkorlátozás (Képünk illusztráció)
Fotó: Police.hu

Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták az Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), valamint Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink