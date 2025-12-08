2025. december 8., hétfő

Előd

A német disznók sem barátságosak

 2025. december 8. hétfő. 4:09
Riadalmat keltett egy német városban egy sérült vadmalac.

A német disznók sem barátságosak
Fotó: AFP/DPA/Matthias Balk

Egy sebesült vaddisznó keltett félelmet és pánikot Unkelben, egy Rajna-menti településen - írja az SWR. Mint olvasható, a rendőrség beszámolója szerint az első segélyhívások szombat délután 2 óra körül érkeztek. A lakosok egy agresszív malacról számoltak be, amely Neuwied kerületében, Unkel utcáin futott végig. A kifejlett állat már több járókelőt is megtámadott, egyes esetekben föl is lökte őket.

A rendőrség szerint senki sem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett. A helyzet ennek ellenére nyugtalanságot keltett Unkel polgárai körében - írja a lap. Végül jött egy vadász, aki egy alkalmas helyen lepuffantotta a magáról megfelejtkezett mérges jószágot.

