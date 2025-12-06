2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Tűzijáték bénította meg a vasúti forgalmat

A házkutatás során több száz petárdát találtak

MH
 2025. december 6. szombat. 13:21
Lengyelországban egy 43 éves férfit tartóztattak le, aki tűzijátékot robbantott fel a poznani vasúti síneken, ami több órán át megbénította a vasúti forgalmat.

Tűzijáték bénította meg a vasúti forgalmat
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Lengyelországban egy 43 éves férfit letartóztattak, aki több tűzijátékot robbantott fel a poznani Baltiyskaya utca környékén lévő síneken. A tette több órára megbénította a vasútforgalmat – írja a TVP3. A férfi tette elzárta a Poznan és Węgrowiec közötti útvonalat.

A pirotechnikus lakásában végzett házkutatás során több száz petárdát találtak és lefoglaltak. Most, hogy a fogvatartott őrizetben van, a nyomozás folytatódik.

