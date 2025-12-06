Tűzijáték bénította meg a vasúti forgalmat

Lengyelországban egy 43 éves férfit tartóztattak le, aki tűzijátékot robbantott fel a poznani vasúti síneken, ami több órán át megbénította a vasúti forgalmat.

Lengyelországban egy 43 éves férfit letartóztattak, aki több tűzijátékot robbantott fel a poznani Baltiyskaya utca környékén lévő síneken. A tette több órára megbénította a vasútforgalmat – írja a TVP3. A férfi tette elzárta a Poznan és Węgrowiec közötti útvonalat.

A pirotechnikus lakásában végzett házkutatás során több száz petárdát találtak és lefoglaltak. Most, hogy a fogvatartott őrizetben van, a nyomozás folytatódik.