Krónika
Tűzijáték bénította meg a vasúti forgalmat
A házkutatás során több száz petárdát találtak
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto
Lengyelországban egy 43 éves férfit letartóztattak, aki több tűzijátékot robbantott fel a poznani Baltiyskaya utca környékén lévő síneken. A tette több órára megbénította a vasútforgalmat – írja a TVP3. A férfi tette elzárta a Poznan és Węgrowiec közötti útvonalat.
A pirotechnikus lakásában végzett házkutatás során több száz petárdát találtak és lefoglaltak. Most, hogy a fogvatartott őrizetben van, a nyomozás folytatódik.