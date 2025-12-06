Norovírus-riadó az Aida fedélzetén!

Az AIDA egyik hajóján norovírus-járvány tört ki. Több mint 100 utas és legénységi tag betegedett meg.

Egy világ körüli utazás egy tengerjáró hajón – ami álomnak tűnik – sok utas számára rémálommá vált: az amerikai egészségügyi hatóság CDC közleménye szerint 2025. december 4-én norovírus-járvány tört ki az Aidadiva fedélzetén. A hajó november 10. óta 133 napos világ körüli utazáson van - írja a focus.de.

Ennek megfelelően a 2007 utas közül több mint 95 (4,8 százalék), valamint a 640 legénységi tag közül hat (0,9 százalék) betegedett meg a fedélzeten. Tüneteik, mint például hasmenés és hányás, amelyek kórokozója a norovírus.

A bejelentett esetek az egész utazásra vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy nem minden személy egyszerre betegedett meg. A vírus terjedését most az AIDA Cruises által már megkezdett higiéniai és egészségvédelmi intézkedések fokozásával kívánják megállítani.

2025/26-os világkörüli útján az AIDAdiva az elmúlt hetekben az Egyesült Államok keleti partján és a Karib-tengeren hajózott. A következő napok tervezett állomásai Puntarenas (Costa Rica), Puerto Quetzal (Guatemala), Puerto Vallarta (Mexikó) és San Diego (USA). Karácsonykor a hajó Hawaii felé tart.

Több norovírus a hajókon: ennek oka lehet

Az amerikai egészségügyi hatóság, a CDC szerint 2025 május közepéig már 12–16 nagyobb gyomor-bélrendszeri megbetegedés-járványt jelentettek a hajókon – ez több, mint 2024 egész évében. 14 esetben a rendkívül fertőző norovírust azonosították a kórokozóként.

Különösen érintettek voltak olyan hajók, mint a Queen Mary 2 (több mint 240 beteg), a Rotterdam (169 eset) és a Coral Princess, amelyen két járvány is volt, összesen több mint 200 érintettel.

A növekedés egyik lehetséges oka: egy új vírusvariáns (GII.17), amely ellen a lakosság alig rendelkezik immunitással. Ehhez hozzájön a tipikus hajóutazási környezet – szűk terek, büfék és állandó utasváltás –, amely elősegíti a terjedést.