Akciófilmekbe illő szökés

Három veszélyes bűnöző szökött meg a héten a louisianai St. Landry megyei börtönből, miután kihasználták, hogy az épület egyik fala megsérült. A rabok apránként kaparták ki a maltert, majd kibontották a betonblokkokat, hogy kijussanak a cellák mögötti üregbe.

Lepedőkből csavart kötél segítségével másztak át a börtön külső falán, majd az alacsonyabb tetőről leereszkedve eltűntek a sötétben. A szökésben részt vevő harmadik rab később öngyilkosságot követett el, miután a rendőrök rábukkantak egy bejelentés nyomán – számolt be róla a CBS alapján az origo.hu.

Merre rejtőzhetnek most a rabok?

A hatóságok szerint a két szökevény, Keith Eli és Johnathan Jevon Joseph, továbbra is a környéken bujkál. Mindketten súlyos, erőszakos bűncselekmények miatt kerültek rács mögé. A rendőrség úgy véli, hogy nincs hiteles információjuk arra vonatkozóan, hogy elhagyták volna a megyét, ezért a lakosságot arra figyelmeztették, hogy zárják az ajtókat, és ne hagyják nyitva a járműveiket. A harmadik szökevényt, Joseph Allen Harringtont egy tipp alapján találták meg, amikor egy fekete e-biciklit tolt az utcán. A rendőrök felszólították a megadásra, ám nem sokkal később lövést hallottak a házból, ahol végül rátaláltak.

Harrington saját magával végzett egy vadászpuskával, így számára tragikus véget ért a menekülés. A sheriff hivatala belső vizsgálatot indított az ügyben, és leszögezték: bárki, aki segítséget nyújt a szökevényeknek, büntetőjogi következményekre számíthat.