Újraindít három debreceni járatot jövőre a Wizz Air

Tel Avívba, Eindhovenbe és Isztambulba utazhatunk a légitársasággal

MH/ MTI
 2025. december 5. péntek. 18:17
A Wizz Air három debreceni járatát is újraindítja a 2026-os nyári menetrendi időszakban, így Tel Aviv, Eindhoven és Isztambul ismét elérhető lesz - tájékoztatta a légitársaság pénteken az MTI-t.

Újraindít három debreceni járatot jövőre a Wizz Air
A Wizz Air Tel Avívba, Eindhovenbe és Isztambulba is újraindítja járatait
Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou

Közölték: 2026 március 31-től újra elérhetővé válik Izrael gazdasági és kulturális központja, Tel Aviv, ahova a Wizz Air hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd.

Május 2-ától indulnak el újra a járatok Eindhovenbe, a holland város repülőterére heti két alkalommal, kedden és szombaton lehet eljutni a Wizz Air repülőgépével.

A harmadik visszatérő járat az isztambuli: júniustól Törökország legnépesebb városába a tervek szerint hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik majd a diszkont légitársaság. A Wizz Air 250 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a 2025-ös pénzügyi évben 63,4 millió utast szállított.

