Krónika

Szombaton elindul a Mikulásbusz

A jármű Budapest és Gödöllő között közlekedik

MH/ MTI
 2025. december 5. péntek. 15:29
A nosztalgia Mikulásbusz első járata szombaton indul Budapestről Gödöllőre – közölte a MÁV Zrt. pénteken az MTI-vel.

Szombaton elindul a Mikulásbusz
Mikulásbuszt is indítanak a fővárosban szombattól
Fotó: bkv.hu

Azt írták, hogy a jegyértékesítés megkezdődött a felújított Ikarus 280-as nosztalgiabuszra, a menetjegyek 3000 forintba kerülnek.

A jármű december 6-án és 7-én, 13-án és 14-én, illetve 20-23. között jár Budapestről Gödöllőre 16 órai indulással. Jegyek válthatók „a https://jegy.mav.hu/ weboldalon, a MÁV és a MÁV+ applikációban, illetve a pénztárakban a szabad férőhelyek erejéig, jelenleg még a december 6-7. és 13-i napokra” – írták péntek délelőtt.

A Mikulásbusz Gödöllőn 17.15-kor és 18.15-kor egy-egy fél órás nosztalgia élménykörre is várja az érdeklődőket – közölték.

