Karácsonyi ajándék a lakosoknak?

Berente Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megajándékozza lakóit az ünnepek előtt. Az arra jogosultak december harmadikán, szerdán számíthatnak az egyszeri támogatásra, amely egy hat számjegyű összeg kifizetése készpénzben vagy banki átutalással.

A készpénzes kifizetést a Polgármesteri Hivatal udvarára nyíló ablaknál bonyolítják le december 3-án 11:00 órától, a banki átutalásra pedig ugyanezen a napon számíthat a lakosság. Az önkormányzat azokra is gondolt, akik valamilyen okból nem tudják átvenni a támogatást a megjelölt időpontban, nekik ügyfélfogadási időben kínál erre lehetőséget a hivatal - számolt be róla a Borsod24.

Nyeste József polgármester tájékoztatása szerint a helyiek nem kevesebb mint 100 000 forintot kapnak az ünnepek előtt, ezt telefonos megkeresésünkre maga is megerősítette.

Berente polgármesterétől szerettük volna azt is megkérdezni, kik jogosultak az egyszeri, karácsonyi támogatásra, azonban választ erre nem kaptunk. A hozzájárulásról a közösségi médiában megjelent bejegyzéshez egy hozzászóló erről annyit írt:

“A támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 forint) összegének huszonötszörösét.”