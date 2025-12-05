Hiába nyelte le, mégis visszaszerezték a Fabergé-tojásmedált

Az új-zélandi rendőrség pénteken bejelentette, hogy visszaszerezte a gyémántokkal kirakott Fabergé-tojásmedált, miután hat napig megfigyelés alatt tartotta a tolvajt, aki lenyelte az értékes ékszert.

A 32 éves férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy lenyelte a tojás alakú medált, amely egy ékszerüzletben volt kiállítva Aucklandben, Új-Zéland északi részén, a múlt héten vették őrizetbe. A hatóság egy rendőrtisztet rendelt ki a gyanúsított megfigyelésére, amíg a természet megteszi a dolgát, és a mintegy 20 ezer amerikai dollárra becsült ékszer visszakerül a tulajdonosához.

„A rendőrség megerősíti, hogy a medált visszaszerezték” – közölte a rendőrség egy nyilatkozatban. Hozzátették, hogy az elkövető és a medál is a rendőrség őrizetében van. A különleges kiadású medált az 1983-ban készült Polipka (eredeti cím: Octopussy) című James Bond-film ihlette, amelynek cselekménye egy Fabergé ékszerész által készített tojás köré fonódik.

A Fabergé ékszerház weboldala szerint a 18 karátos aranyból, gyémántokból és zafírból készült kis tojás belsejében egy kis polip rejtőzik. A Fabergé a 19. század vége óta híres a drágakövekkel díszített, tojás alakú ékszercsodáiról.

E hét elején rekord áron, 19,5 millió fontért (8,5 milliárd forintért) kelt el a Christie’s londoni árverésén a Peter Carl Fabergé által készített Téli tojás, amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak 1913-ban.