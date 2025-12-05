2025. december 7., vasárnap

Halálos baleset történt Ausztriában

Magyar áldozata is van

MH/ MTI
 2025. december 5. péntek. 16:53
Egy 45 éves magyar férfi vesztette életét abban a balesetben, amely Ausztriában történt, az L307-es úton, Halbturn (Féltorony) és Andau (Mosontarcsa) között – közölte pénteken az osztrák rendőrség.

Halálos baleset történt Ausztriában
Halálos kimenetelű beleset történt az ausztriai L307-es úton (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki

A közlemény szerint a magyar sofőr autója csütörtök este lerobbant a burgenlandi úton, ezért utasával, egy 28 éves férfival együtt le akarta tolni az úttestről. A mögöttük haladó 20 éves sofőr azonban nem vette észre őket, és autójával beléjük szaladt.

Az ütközés következtében a 45 éves férfi az autóval együtt az út menti mezőre sodródott. A balesetet sértetlenül átvészelő utasa megpróbált elsősegélyt nyújtani számára, de a sofőr a helyszínen meghalt – derül ki a közleményből.

A másik autó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért az eisenstadti (kismartoni) kórházba szállították.

