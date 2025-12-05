Baleset miatt nem jár a 4-es és a 6-os villamos a Corvin-negyed és a Blaha Lujza tér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK Info Facebook-oldalon péntek délután.

Azt írták: a Corvin-negyed és a Blaha Lujza tér között pótlóbusz jár, a BKK az utasoknak az 2-es és a 3-as metró igénybevételét ajánlja. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a József Körút és a Baross utca kereszteződésében villamos és személyautó ütközött.