2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Baleset miatt nem jár a 4-es és a 6-os villamos

Villamos és személyautó ütközött a József körút Baross utca kereszteződésében

MH/ MTI
 2025. december 5. péntek. 17:29
Baleset miatt nem jár a 4-es és a 6-os villamos a Corvin-negyed és a Blaha Lujza tér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK Info Facebook-oldalon péntek délután.

Baleset miatt nem jár a 4-es és a 6-os villamos a Corvin-negyed és a Blaha Lujza tér között
Fotó: Facebook/BKK - Budapesti Közlekedési Központ

Azt írták: a Corvin-negyed és a Blaha Lujza tér között pótlóbusz jár, a BKK az utasoknak az 2-es és a 3-as metró igénybevételét ajánlja. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a József Körút és a Baross utca kereszteződésében villamos és személyautó ütközött.

