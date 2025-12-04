Krónika
Vesszenek a digitális csalók
Az MVM Next tapasztalatai szerint rendszeresen érkeznek az ügyfelekhez olyan e-mailek, amelyek szinte megtévesztésig hasonlítanak a valódi szolgáltatói kommunikációra. A társaság célja éppen ezért az, hogy ügyfelei nagyobb magabiztossággal tudjanak eligazodni az online ügyintézés során, mielőtt a csalók kárt tehetnének. Kifejtették, hogy a csalók jellemzően sürgető hangvételű üzenetekkel próbálják az érintetteket döntésre kényszeríteni: fizetési felszólításokkal, szolgáltatáskikapcsolással való fenyegetéssel vagy éppen pénzvisszatérítés ígéretével próbálnak „elhamarkodott kattintásra” késztetni.
Az MVM Next hangsúlyozta, hogy a gyanús üzenetek felismerhetők: a társaság minden hivatalos kommunikációja a felhasználó valódi adataira épül, így az eltérő ügyféladatok vagy a banki adatok bekérésére irányuló üzenetek egyértelmű figyelmeztető jelek. A hibás nyelvhasználat, a szokatlan vagy túlságosan hosszú feladói e-mail-cím, illetve a gyanús linkek is gyorsan leleplezhetik a próbálkozást - tették hozzá.
A kampány azonban nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem a digitális ügyintézés előnyeire is: az MVM Next új tájékoztató felülete bemutatja, hogy milyen egyszerűen, gyorsan és biztonságosan intézhetők a leggyakoribb ügyek néhány kattintással, ezzel időt és energiát megtakarítva - áll a közleményben.