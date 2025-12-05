Van egy hely a Földön, ahol két tektonikus lemez közötti repedésben lehet úszni

A Silfra-hasadék az egyetlen hely a világon, ahol szabadon lehet úszni a kontinensek között

A tektonikus lemezek hatalmas platformok a Föld felszínén, amelyeken egész kontinensek és óceánok helyezkednek el. Ahol a tektonikus lemezek ütköznek, hegyek emelkednek. Ahol eltérnek, mély óceáni mélyedések alakulnak ki. De van egy hely a Földön, ahol egyszerűen úszni lehet egy ilyen résben a tektonikus lemezek között, mint egy átlagos tóban vagy tavacskában, írja az Indian Defence Review.

Izland fővárosától, Reykjavíktól mindössze 50 kilométerre fekszik az UNESCO Világörökség része. Ebben a parkban található a Silfra-hasadék, két lassan széttartó tektonikus lemez közötti rés. Itt az észak-amerikai és az eurázsiai lemezek évente körülbelül 2 cm sebességgel távolodnak el egymástól.

Évezredek alatt ez a hasadék egy közeli gleccser jeges olvadékvizével töltötte meg magát, egy több mint 60 méter mély és több mint 100 méter hosszú szürreális víz alatti folyosót létrehozva. Ez egy összetettebb, felszíni barlangokból és tavakból álló rendszer része.

Silfra jelenleg az egyetlen hely a világon, ahol szabadon lehet úszni a kontinensek között. Ehhez azonban búvárruhára lesz szükség, mivel a víz valóban jeges. Ugyanakkor olyan tiszta, hogy fenntartások nélkül iható.

A víz kivételes tisztasága azt jelenti, hogy az egész repedés egyik végétől a másikig látható. Egyes búvárok szerint a víznek ez a tisztasága néha lebegésérzetet kelt, amelyet nehéz lerázni, és csak a víz mozgás közbeni ellenállása oszlathatja el az illúziót.

A víz hőmérséklete miatt nincsenek korallzátonyok vagy gyönyörű halak, amelyeket a trópusi tengerekben való merülés közben megcsodálhatnánk. De a Silfra egy teljesen más élményt kínál - teret, nyugalmat és a kontinensek szétválása által létrehozott víz alatti kanyon különös szépségét.

Ma Silfra Izland egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága. Évente több ezer búvár látogatja meg a szurdokot, ezért a túrákat gyakran jó előre le kell foglalni.

Egyedül nem lehet meglátogatni ezt az egyedülálló helyszínt. A Silfrához való hozzáférést a nemzeti park igazgatósága szigorúan ellenőrzi. Minden látogatót okleveles idegenvezetőnek kell kísérnie. A búvárkodni vágyóknak minimális fizikai állapotban kell lenniük, és nem szabad félniük a víztől, bár búvártapasztalat nem szükséges.