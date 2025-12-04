Támadás alatt állnak a hagyományos értékek

Brüsszel támadása alatt állnak a hagyományos európai értékek, köztük a nemzet, a vallás, a vallási hagyományok, a hagyományos család és gyermeknevelés, amelyekre az európai politikát építeni kellene – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön Brüsszelben.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel megrendezett konzervatív konferencián magyar újságíróknak nyilatkozva Hidvéghi Balázs arra hívta fel a figyelmet: küzdelem folyik azért, hogy ki definiálja az európai kultúrát, az európai gondolkodásmódot és az értékrendet, ami – mint fogalmazott – „meghatározza az életünket és azt, hogy miként működnek az európai nemzetek, hogyan működnek együtt az európai országok, és hogyan hoznak döntéseket”.

Kiemelte: a jelenlegi brüsszeli elit egy szélsőségesen liberális baloldali politikát és ideológiát erőltet, amelyben megkérdőjelezi a legalapvetőbb dolgokat. Elvitatja a nemzetek jogát az önrendelkezésre, elvitatja a legalapvetőbb régi hagyományokat és azt, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. Bele akar szólni a gyereknevelésbe, erőlteti a migrációt, és ezzel visszafordíthatatlanul átalakítaná az európai kontinenst. Erről beszélni kell, ennek megálljt kell parancsolni!- jelentette ki.

„Ki kell állnunk az értékeink mellett, mert ha nem tesszük, akkor elveszik tőlünk, Európát pedig tönkre teszik” – fogalmazott.

Kérdésre válaszolva a politikus közölte: Magyarország a határvédelem területén úttörő szerepet vállalt, és megmutatta, hogy „meg lehet csinálni”. Magyarország megmutatta, hogy meg lehet védeni a hazát, és meg lehet védeni Európát. Megmutatta, hogy nem igaz az, hogy automatikusan el kell fogadni a tömegessé váló törvénytelen bevándorlást, ami – mint kiemelte – végérvényesen tönkreteszi az európai kultúrát.

A magyarok világosan nemet mondtak az illegális migrációra. A magyar kormány ezért ezt képviseli annak ellenére, hogy Brüsszel továbbra is a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását erőlteti, és vannak olyan magyarországi ellenzéki politikusok, akik készek lennének kiszolgálni a brüsszeli elvárásokat ebből és a háborús politika szempontjából is – jelentette ki.

A brüsszeli elit kénytelen szembenézni azzal, hogy az európai emberek nem kérnek a hibás, korrupcióval terhelt politikákból. Nem akarnak háborúba menni, nem akarják azt, hogy az európaiak pénzét elvigyék az ukrán háborúba. Nem akarnak tömeges illegális migrációt, és nem akarják az LMBTQ ideológiát beengedni az iskolákba és óvodákba – közölte.

Változásra van szükség Brüsszelben. Ebben a folyamatban a patrióta, konzervatív erőknek az a feladata, hogy a kudarcok után utat nyissanak az emberek akaratára épülő valódi demokratikus politikának – tette hozzá nyilatkozatában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.