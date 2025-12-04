2025. december 7., vasárnap

Előd

Nagyüzemben terjesztették a drogot

MH/MTI
 2025. december 4. csütörtök. 10:29
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem, teljesítményfokozó szerrel visszaélés, pénzhamisítás és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat egy Baja környéki droghálózattal szemben; az ügynek 18 vádlottja van.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy egy drogfogyasztó bajai férfi 2020-tól kiterjedt kábítószer-kereskedelmi láncot hozott létre, melynek során a beszerzést és a továbbértékesítést biztosító bűntársaival kezdetben marihuánát, később kokaint és amfetamint is terjesztett. A drogkereskedésbe idővel további vádlottak kapcsolódtak be, akik a marihuána egy részét Szerbiából szerezték be úgy, hogy a kábítószert a határkerítés felett átdobta egy ismeretlen ember.

Az ügyészség szerint a nagykereskedő vádlottak által értékesített kábítószerek hatóanyag-tartalma a jelentős mennyiség alsó határának többszörösét meghaladta, és marihuánából több mint egy mázsa cserélt gazdát. Az egyik vádlott a drog mellett Magyarországon nem engedélyezett, sportteljesítményt fokozó, tesztoszteron tartalmú tablettákat is beszerzett azért, hogy azokat az edzőteremben értékesítse. Három vádlottnak – egy nőnek és két férfinak – amiatt is felelnie kell, mert arcképükkel ellátott hamis horvát, német személyi igazolványt, magánútlevelet, valamint svájci vezetői engedélyt találtak náluk a nyomozók.

Egyiküktől ráadásul hamis 50 eurósokat is lefoglaltak, ezért neki pénzhamisítás miatt is felelnie kell. Az ügyészség a tizennyolc vádlottat érintő ügyben hét férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, nyolc férfit és egy nőt bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem, egyiküket emellett teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntettével vádolja. Hármójukkal szemben közokirat-hamisítás bűntette is a vád. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.

