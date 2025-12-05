Miért hiszik még mindig egyesek, hogy a Föld lapos?

Rengeteg bizonyíték van arra, hogy bolygónk gömb alakú, mégis egyesek megpróbálják meggyőzni a „téveszmés elméket” arról, hogy lapos. Miért van ez így?

A bolygó laposságáról szóló vitának valószínűleg semmi köze sincs a bizonyítékok hiányához. A probléma az, hogy az emberek azt hiszik, szándékosan hazudnak nekik, becsapják őket, hogy elhiggyenek valamit, ami nem létezik.

Tehát a kérdés már nem a Föld laposságáról szól, hanem arról, hogy miért hisznek az emberek az összeesküvés-elméletekben. A válasz meglepően egyszerű: a bizalom hiányáról van szó.

Sokan nem bíznak a társadalomban, különösen az elitjében: politikusokban, kutatókban, űrhajósokban stb. Az ilyen emberek soha nem fognak egyetérteni az események hivatalos értelmezésével, és sokkal hajlamosabbak elhinni a fantasztikus feltételezéseket.

Amikor olyannal találkozik, aki nem hiszi, hogy a Föld gömbölyű, ne vitatkozzon vele. Jobb, ha segít neki bizalmat kialakítani mások iránt - írta meg a Gismeteo.