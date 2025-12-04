Jól sikerült az Élelmiszerbank akciója

Rekord összegű, több mint 18 millió forintnyi adomány gyűlt össze a Tescóban eladott Nestlé termékek után felajánlott összegből a rászorulóknak szervezett jótékonysági kampányban – tájékoztatta a Magyar Élelmiszerbank Egyesület csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a Rakjuk össze együtt a segítséget! elnevezésű kampány során 919 millió forint értékben tettek a kosarukba Nestlé termékeket a vásárlók a Tesco áruházakban szeptember 25-e és október 8-a között. A sokéves hagyományhoz híven a Nestlé a megvásárolt termékek fogyasztói árának egy százalékával támogatja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját, a Tesco pedig megduplázza a befolyt összeget, a támogatás így meghaladja a 18 millió forintot.

Az összegyűlt adományt főként logisztikai költségek fedezésére, élelmiszermentésre, és élelmiszercsomagok összeállítására költi, amelyeket el is juttat a rászorulókhoz. Az összegből csaknem150 ezer élelmiszercsomag készülhet, amelyek jellemzően olyan lejáratközeli, csomagoláshibás, de kiváló minőségű, fogyasztásra tökéletesen alkalmas termékeket tartalmaznak, amelyeket a szervezet áruházakból és élelmiszergyártóktól gyűjt össze napi rendszerességgel - olvasható a sajtóanyagban. Nagygyörgy András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója hangsúlyozta: az élelmiszermentés a rászorulók segítésének egyik leghatékonyabb módja.

A pénzadományok körülbelül 600 millió forint értékű élelmiszer megmentését és célba juttatását teszik majd lehetővé.