Jó pénzt hoztak a prostituáltak

Vádat emeltek egy szegedi férfival szemben, aki éveken keresztül prostituáltaknak adott ki szobákat városszerte, több millió forintos jövedelemhez jutva ezzel - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Ügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi 2021 ősze és 2025 januárja között négy szegedi lakását, illetve annak szobáit prostitúciós célokra örömlányoknak adta ki. Az ingatlanokért napi 10-15 ezer forint közötti díjat számított fel. A férfi a bérleti díjak fejében kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtott, az ágyneműt és a törölközőket cserélte.

Az ügyészség a vádlottat négy rendbeli, prostitúció elősegítése épület vagy egyéb hely rendelkezésre bocsátásával elkövetett bűntettel vádolja. Vádiratában az ügyészség azt indítványozza, hogy kobozzák el a bűncselekmény során a férfi által megszerzett csaknem 17 millió forintot.

A terhelt bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt - tudatta az ügyész.