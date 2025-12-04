2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Jó pénzt hoztak a prostituáltak

Lakáskiadásból folyt be a sok forint

MH/MTI
 2025. december 4. csütörtök. 13:19
Vádat emeltek egy szegedi férfival szemben, aki éveken keresztül prostituáltaknak adott ki szobákat városszerte, több millió forintos jövedelemhez jutva ezzel - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Ügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Bíróság elé állhat a tettes (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/DPA/Stefan Sauer

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi 2021 ősze és 2025 januárja között négy szegedi lakását, illetve annak szobáit prostitúciós célokra örömlányoknak adta ki. Az ingatlanokért napi 10-15 ezer forint közötti díjat számított fel. A férfi a bérleti díjak fejében kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtott, az ágyneműt és a törölközőket cserélte.

Az ügyészség a vádlottat négy rendbeli, prostitúció elősegítése épület vagy egyéb hely rendelkezésre bocsátásával elkövetett bűntettel vádolja. Vádiratában az ügyészség azt indítványozza, hogy kobozzák el a bűncselekmény során a férfi által megszerzett csaknem 17 millió forintot.

A terhelt bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt - tudatta az ügyész.

