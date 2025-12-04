Ismét céltáblán a Barátság-kőolajvezeték?

Németh Szilárd a Mokkában azt nyilatkozta; nem valószínű, hogy a Barátság kőolajvezeték megtámadása nem egy célzott akció volt a magyar energiabiztonság megdöntésére, amely ennek ellenére továbbra is megmaradt.

Ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket Oroszországban. A támadás ellenére a kőolajellátásunk biztonságban van. Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos úgy számolt be, hogy ez egy szándékos támadás volt a magyar energiabiztonság ellen, ami így is zavartalanul működik. Mindemellett továbbra is Magyarországon fizetik a legkevesebbet az áramért és a gázért.

A Barátság kőolajvezeték megtámadása egy barátságtalan manőver volt, de a magyar energiaellátás így is megmaradt.

Ötödik alkalommal támadták meg a Barátság kőolajvezetéket. A Mokka stúdiójában Németh Szilárd azt mondta, a támadók jól tudhatták, mit jelent ez a kőolajvezeték Magyarország energiaellátásának.

„Akik megtámadták, tisztában vannak, hogy a kőolajvezeték Magyarországnak létfontosságú a családok ellátásához, a gazdaság üzemeltetéséhez és a rezsicsökkentés fenntartásához. Ez a mi energiabiztonságunk elleni ukrán támadás volt, amit a leghatározottabban vissza kell utasítanunk. Figyelmeztetni kell az ukránokat, hogy ez a barátságtalan viselkedés nem jó.”

– magyarázta Németh Szilárd a Mokkában. A kormánybiztos szerint a cél egyértelműen az volt, hogy megbénítsák a kőolajvezeték működését. Ez a törekvés nem vezetett célra; továbbra is érkezik Magyarországra a kőolaj - számolt be róla a Ripost.

Ami viszont egy hosszabb távú kockázat lehet, az a háború fenntartása, hiszen egy ilyen támadás a háború kiterjesztését is elősegítheti.

„Amikor a háború kiterjed, egyre többen kerülnek abba a helyzetbe, hogy nem tudják elkerülni a háborús cselekedeteket. Brüsszelben meg folyamatosan ezt nyomják. Én nem tudom elképzelni, hogy brüsszeli tudás nem volt ebben a támadásban, vagy nem jelentettek Brüsszel felé, mert Brüsszelnek egy hangoztatott érdeke, hogy az orosz energiaimportokat, akár a földgáz, akár a kőolaj, teljes egészében ki akarják iktatni. A háború fenntartásához pedig úgy tudnak hozzájárulni, hogy Oroszországot olyan helyzetbe hozzák, hogy ne tudják finanszírozni a kőolaj és a földgáz bevételekből a háborút.”

– fogalmazott Németh Szilárd. A rezsicsökkentés védelme érdekében a kormány minden nemzetközi szereplővel megérteti, hogy a béke pártján áll.

„Folyamatosan ellenállásban vagyunk az Európai Unióval. Minden találkozón, eseményen egyértelműen a béke mellett állunk és úgy gondoljuk, az egy fenntarthatatlan állapot Európának, hogy háborúzni akar és eszerint akar háborús gazdaságot, sorkatonaságot, a tagállamokat pedig arra vegye rá, hogy adják fel a saját gazdaságukat és Ukrajnába kerüljön a pénz. Ha béke van, ezekkel nem kell foglalkozni, mert a logika az élet normális menete szerint, nem pedig egy háborús logika szerint működik.”

Németh Szilárd arról is beszélt, hogy Magyarországnak földrajzi helyzete miatt nagy szüksége van az orosz energiahordozókra.

„Magyarország nemcsak Washingtonban tudta megértetni, hogy mi a földrajzi helyzetünkből adódóan nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, nem kell nekünk az orosz kőolaj, mert nem tudjuk mivel helyettesíteni. Magyarországra jön ez a vezeték, van még a földgázvezeték, amely a török áramlaton keresztül érkezik. Mi nem vagyunk olyan helyzetben, mint azok az országok, amelyek a tengerük, kikötőik miatt ezt könnyebben adják fel. Mondjuk az is kétséges, hogy Nyugat-Európa jelentős mértékben továbbra is használ orosz földgázt meg kőolajat, csak jóval drágábban tudja beszerezni.”

A kormánybiztos arra is kitért, hogy amióta kiteljesedett a rezsicsökkentés, 2014 végére, azóta Magyarországon fizetik Európa legkisebb rezsiszámláit.