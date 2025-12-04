Életfogytot kapott a csákánynyeles gyilkos

A Nyíregyházi Törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt egy 64 éves férfit, aki tavaly júliusban egy szabolcsi településen csákánynyéllel vert agyon egy embert és csaknem halálra verte annak alkalmi partnerét is – közölte csütörtökön a törvényszék sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint a vádlott tavaly azt az asszonyt akarta meglátogatni, akibe állítása szerint évek óta szerelmes volt. A sértett lakásához érve hangokat hallott, felkapott egy csákánynyelet és rátámadott a fotelben ülő, részeg férfire, akit többször is megütött. Az ütésektől a sértett koponyája több ponton betört és a sérülésektől kialakult légzési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt. A vádlott megtámadta a lakásban lévő asszonyt is, aki az ütések miatt az eszméletét is elvesztette – írták. A közlemény szerint a bántalmazás után a férfi hazament, a véres ruhát és a csákánynyelet pedig elégette.

A sértetteket kollégáik kezdték el keresni, ők találtak rá a holttestre és az öntudatlan állapotban lévő, életveszélyesen megsérült nőre. A vádlott durva bántalmazássorozatára tekintettel a bíróság különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen – a súlyos fokban ittas – sértett sérelmére, illetve több ember ellen elkövetett emberölés bűntett kísérletében mondta ki bűnösnek. Az ítéletet a többszörös minősülésre, a kitartó szándékra és a férfi büntetett előéletére tekintettel hozták meg, a fegyházbüntetésből a férfi legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételesen szabadságra – közölték.

Az ítélet nem jogerős.