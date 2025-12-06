Döbbenetes felfedezés: A tudósok először számították ki a pontos időt a Vörös Bolygón

A Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) fizikusai úttörő felfedezést tettek azzal, hogy elsőként számították ki a Föld és a Mars közötti pontos időeltolódást, amely tudás kulcsfontosságú lesz a NASA jövőbeli vörös bolygóra irányuló küldetéseihez.

A The Astronomical Journalban megjelent NIST- tanulmány pontos becslést ad arról, hogy mennyivel járna gyorsabban a Marson az óra: átlagosan napi 477 mikroszekundummal gyorsabban, mint a Földön. Ez a különbség a Mars pályájának alakjától és a közeli bolygókra ható erőktől függően növekszik és csökken.

Az idő kiszámításának összetettsége a Marson

Bijunath Patla és Neil Ashby, a NIST fizikusai szerint a Vörös Bolygón az idő megértésének kulcsa a Földéhez képest gyengébb gravitációban rejlik. A Mars felszínén a gravitáció csak egyötöde a Földének, ami befolyásolja az idő múlását. Erősebb gravitációs mezőkben, mint például a Földön, az órák lassabban járnak, mint a gyengébbekben.

A vörös bolygó idejét a Nap körüli ellipszis alakú pályája is befolyásolja. A Mars pályája az év során jelentősen változik, közelebb és távolabb kerül a Naptól. Ez azt okozza, hogy az óra akár napi 226 mikroszekundummal is ingadozik – ellentétben a Holddal, amelynek viszonylag stabil pályahelyzete és 56 mikroszekundum az előrejelzett időbeli lefolyása.

A bolygóközi kommunikáció alapjainak megteremtése

A Vörös Bolygó idejének megértésének talán legközvetlenebb alkalmazása a bolygóközi kommunikációs rendszerek fejlesztése lesz. Jelenleg a Föld és a Mars közötti kommunikáció négy-24 perces késéssel rendelkezik, és ez a különbség áthidalható, ha a tudósok szinkronizálni tudják a két bolygó közötti időt.

Korábban Elon Musk milliárdos azt jósolta, hogy 30 éven belül egy önellátó kolónia jelenhet meg a Marson.