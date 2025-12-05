Dermesztőek Nostradamus 2026-ra vonatkozó jóslatai

A leghíresebb jövendőmondók – Vanga és Nostradamus – a múltban szinte azonos jóslatokat adtak a következő évre.

Nostradamus jóslatai fontos világeseményeket jósolnak 2026-ra. Ezek közé tartozik egy híres személy villámcsapása, a Ticino régió véráradata, és egy titokzatos „nagy méhraj” megjelenése.

Nostradamus jóslatai 2026-ra

Villámcsapás által sújtott híres ember

Nostradamus megjövendölte, hogy „egy nagy emberre egy napon villám csap le”. Ezeket a sorokat egy híresség vagy ismert személy meggyilkolásaként értelmezik, akit „nagy emberként” emlegetnek. Ez egy ismert férfire, egy közéleti személyiségre utal.

Ticino: Vérben ázva

Ticino Svájc egyik régiója. Nem részletezi, hogy miért említik ezt a nevet a jóslatban, de a numerológia elméletén alapul, és a II. négysoros 26. versben is szerepel: „A város által adott irgalom miatt Ticino vérben fog úszni.”

Egy nagy méhraj

Vannak más versek is a 26-os számhoz kapcsolódóan: „Éjszaka nagy méhraj támad lesből.” A szakértők nem hiszik, hogy ez a közönséges méhekre utalna. De hogy pontosan mit értett Nostradamus, amikor méhrajról beszélt, azt máig senki sem értheti.

Dohos és gályák hét hajó körül

A jóslat így szólt: „Hét hajó körül fusztok és gályák, halálos háború tör ki.” A fusztok elavult könnyű vitorlás hajók. Az evezősök által hajtott nagyobb hajót gályának nevezik. Ez a mondat valószínűleg egy tengeri konfliktusra utal. Konfliktus esetén a Kínát körülvevő tengerek a legvalószínűbbek.