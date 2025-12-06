Adhatunk tejet a macskának?

„A házimacskák imádják a tejet és a tejfölt” – ez a sztereotípia rajzfilmekből származik, amelyekben a háziállatok boldogan élvezik ezeket a termékeket egy csészealjból.

De vajon a macskák is élvezhetik-e a tejtermékeket? B. Kornreich amerikai állatorvos válaszolt erre a kérdésre, jelentette a Doctorpiter.

A macskák emlősök, és kezdetben tejjel táplálják kicsinyeiket. Az öregedéssel azonban, az emberekhez hasonlóan, elveszítik a tejben található laktóz emésztésének képességét. A tejfehérje, a kazein pedig allergiás reakciót válthat ki a háziállatoknál.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a macskáknak egyáltalán nem szabad tejterméket inniuk. Kis mennyiségben élvezhetik, de csak alkalmanként, nem rendszeresen.

Az állatorvos elmagyarázta, hogy ha a laktóz nem bomlik le, az összes tejcukor az állat gyomor-bél traktusába kerül. Ott erjed, gázokat termel és vizet vonz. Ennek eredményeként a macska puffadástól és hasmenéstől szenved.

Ráadásul nem maga a hasmenés jelent veszélyt, hanem annak következményei a háziállatra nézve. Ha hosszú ideig fennáll, kiszáradáshoz és a vér elektrolitszintjének csökkenéséhez vezethet. Ilyen helyzetben feltétlenül állatorvoshoz kell vinni az állatot – vonta le a következtetést a szakember.