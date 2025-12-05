A világ legdrágább fűszere

Van a világon egy fűszer, amely értékesebb, mint a szarvasgomba, a wasabi, sőt még maga az arany is. Természetesen a sáfrányról beszélünk.

A sáfrányt Indiában, Spanyolországban és Iránban is termesztik. Napjainkban a kasmíri sáfrány az egyik legtisztább fűszer

A sáfrányos krókusz lila virágaiból vonják ki. Az élénk narancssárga bibék a bolygó legértékesebb fűszerévé válnak. Miért ilyen magas az ár? Részben azért, mert a betakarítás rendkívül munkaigényes folyamat.

Minden virágból három apró bibét távolítanak el kézzel, hogy kinyerjék a fűszert. 500 gramm sáfrány betakarításához 75 000 virágot kell betakarítani! Figyelembe véve, hogy a világ egyes részein évente csak néhány hétig virágoznak, a feladat még nagyobb kihívást jelent.

A bibék hihetetlenül törékenyek és nagyon óvatos kezelést igényelnek. Tálcákra helyezik őket, és faszénen szárítják. Ez ismét növeli a költségeket, mivel a folyamatot nem siettetik.

Ennek a fűszernek a piaci ára kilogrammonként 4000 és 20 000 dollár között mozog, így nem meglepő, hogy számos hamisított alternatíva létezik. Sok mindent (a festett kukoricaselyemtől és a sáfrányvirágtól kezdve a réparoston át az egyszerű piros papírdarabokig) történelmileg sáfrányként adtak el. Ezenkívül az őrölt sáfrányt gyakran kurkumával, kéreggel vagy paprikával keverik.

Az autentikus fűszer vásárlásának kulcsa az aromája, amelyet nem könnyű megőrizni, ezért a sáfrány rövid ideig eláll.

A világ legdrágább fűszerét enyhén édes és földes ízéért nagyra becsülik a főzésben, amely jellegzetes aromát és ízt kölcsönöz az ételeknek. A sáfrány az ételek megjelenését is fokozza, aranysárgára színezi azokat - írta meg a Gismeteo.