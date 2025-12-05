A tudósok megjósolták, mikor fog eltűnni az élet a Földről

A Bristoli Egyetem tudósai a Nature Geoscience folyóiratban megjelent publikációjukban arra figyelmeztettek, hogy a következő tömeges kihalást a szélsőséges hőség válthatja ki, és hogy az emberek is áldozatai lehetnek.

Megjegyzendő, hogy a szuperszámítógép által létrehozott klímamodellek azt mutatják, hogy a következő 250 millió évben szinte az összes emlős kihal, mivel a bolygó az élettel összeegyeztethetetlen szintre melegszik, amit súlyosbít az is, hogy egy új szuperkontinens alakul ki a Föld egyenlítője közelében.

Ebben a forgatókönyvben a kutatók megjegyezték, hogy az emberek is kihalás szélére kerülnének, de más fajokkal ellentétben az embereknek sokkal nagyobb az esélyük a technológiai fejlődés miatt.

A tudósok rámutattak, hogy a szélsőséges hőségnek több szintje is van, amelyet az emberek technológia használata nélkül is túlélhetnek, és ha ezeket figyelembe vesszük, az emberiség meglehetősen képes növelni a túlélési esélyeit légkondicionált menedékhelyek építésével.

Ezenkívül a szakértők úgy vélik, hogy az emberek ilyen körülmények között különleges épületeket is létrehoznak majd élelmiszertermelésre.

A magas hőmérsékletet (amely a távoli jövőben várhatóan 40 és 70 Celsius fok között mozog) a légkörben lévő szén-dioxid mennyiségének növekedése mellett fogják rögzíteni, amelyet viszont a tektonikus aktivitás, valamint a napsugárzás fog kiváltani.