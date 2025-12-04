Vajon a macskák megérzik a hideg idő közeledtét?

Úgy vélik, hogy egy éles hideghullám előtt a macskák alszanak, és az orrukat a mancsukkal takarják.

Több közhiedelem is létezik a macskák időjárás-előrejelzési képességéről. Ukrajnában például az a közhiedelem, hogy amikor egy macska összegömbölyödve alszik és a mancsával eltakarja az orrát, az állítólag a hideg idő jele. Más országokban is vannak hasonló jelek. De valóban van ilyen összefüggés? Ahogy a Forbes írja, van itt min elgondolkodni.

Az első dolog, amit figyelembe kell venni, a macskák rendkívüli érzékenysége a külső ingerekre. Igen, a macskák füle sokkal jobban érzékeli a hangokat, mint az emberi fül. Tehát egy macska egy kicsit korábban meghallhatja a közeledő zivatart, mint a gazdája. A macskafülek a nyomáseséseket is képesek érzékelni. Az emberi fül egyébként ugyanezt teszi, csak nem olyan tisztán.

A macska orra sokkal érzékenyebb, mint az emberé. Az esőnek megvan a saját jellegzetes szaga, amelyet a talajban esős időben végbemenő bizonyos kémiai reakciók okoznak. Ha zivatarról van szó, akkor a villámlás ózonszagát is hozzáadja. Tehát egészen nyilvánvaló, hogy a macska előbb érzi meg a közeledő eső halvány szagát, mint az ember.

A macskák egy másik „érzékszerve” a szőrük, amely érzékeny a levegő nedvességére. És általában véve a macskák nagyon érzékenyek a hőmérséklet-változásokra.

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a macskák korábban érzékelik a közeledő időjárás-változásokat, mint az emberek. Egy másik kérdés, hogy pontosan hogyan reagálnak erre a macskák, és hogy lehetséges-e bármilyen előrejelzést tenni a viselkedésük alapján.

Egy 2025-ben az Animals című folyóiratban megjelent tanulmány megerősíteni látszik a mintázatok egy részét. A kutatók azt találták, hogy a magasabb hőmérséklet, a magasabb páratartalom és az erősebb szél összefüggésben állt a fekve és evéssel töltött több idővel. A macskák ilyen időben kevésbé valószínű, hogy nyalogatták a bundájukat.

Egy 2022-es, macska- és kutyatulajdonosok visszajelzésein alapuló tanulmány kimutatta, hogy ezek az állatok aktívabbak hűvös időben. Ezzel szemben meleg időben vagy hirtelen hőmérséklet-csökkenés esetén a gazdik azt vették észre, hogy kedvenceik hajlamosabbak aludni. A macskatulajdonosok arról is beszámoltak, hogy gondozottjaik fokozott szorongást mutatnak heves esőzések vagy zivatarok idején.