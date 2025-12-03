Szitálás - kezdetben a fagypont alatti tájakon esetleg ónos szitálás - , helyenként kisebb eső is előfordulhat. A délkeleti szelet legfeljebb néhol kísérhetik élénk lökések az Észak-Dunántúlon.

December 3-án, szerdán is borult, párás, ködös időnk lesz - képünk illusztráció

A hőmérséklet kora délután döntően 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős részeken ennél több fokkal enyhébb idő is lehet. Késő este többnyire 0, +6 fok valószínű - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

Az orvosmeteorológus szerint fronthatás nem érvényesül.