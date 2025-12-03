Krónika
Szerdán is borult, párás, ködös időnk lesz
Csak kevés helyen - nagyobb eséllyel a Tiszántúlon, illetve a Bakony északi oldalán - szakadozhat fel a felhőtakaró
December 3-án, szerdán is borult, párás, ködös időnk lesz - képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Katona László
A hőmérséklet kora délután döntően 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős részeken ennél több fokkal enyhébb idő is lehet. Késő este többnyire 0, +6 fok valószínű - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.
Az orvosmeteorológus szerint fronthatás nem érvényesül.