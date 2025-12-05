Sokkot okoznak a gazdátlan paripák

Ismétlődő jelenséggé vált a gazdátlan lovak jelenléte Csíkszereda utcáin. A probléma megoldása azonban még mindig várat magára – írja a Székelyhon. A lap megkérdezte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét. Răducanu Mariana azt válaszolta, hogy az év folyamán azonosították az állatok tulajdonosait, akiket több alkalommal is megbírságoltak a hatályos jogszabályok megsértése miatt. Emellett írásos értesítéseket küldtek a Hargita Megye Tanácsának és Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának annak érdekében, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket az érintett paripák begyűjtésére és központokban történő elhelyezésére – azonban ezek a lépések szemmel láthatóan nem sokat értek.

A lap szerint a gond az, hogy a megye hiába hirdette meg már tíz alkalommal a nagy testű állatok befogadására alkalmas menhely létesítésére szóló felhívását, arra senki nem jelentkezett. Így manapság csak a kutyákat és a macskákat képesek elhelyezni.

Közben a kóbor paripák nem csak az emberekre, hanem az autókra is egyre nagyobb veszélyt jelentenek.