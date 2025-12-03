Krónika
Sok a baleset országszerte
Erős a forgalom, több helyen is torlódnak a járművek
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás előfordulhat, különösen a külső sávban az erős kamionforgalom miatt.
Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Torlódás alakult ki több helyen, köztük: az M0-s autóút több szakaszán, a 11-es főúti végcsomópont irányába, az M3-as autópálya csomópontja és a 73-as km-nél található Dunakeszi csomópont közötti szakasz, valamint az ellenkező irányba az M4-s autóúti csomópontnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Mogyoród térségétől.
Telítettek a sávok a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre körzetében, a 31-es főúton, Mende és Maglód térségében, az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti közelében.
Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták: Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.