Sok a baleset országszerte

Három személyautó ütközött össze az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya irányába. A 21-es km-nél, Dunaharaszti térségében a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás már 3-4 km-es. Távolabb, szintén az M0-s autóúton, a 11-es főúti végcsomópont irányába szintén baleset történt, ezért az 55-ös km-nél sávzárásra és itt is 2-3 km-es torlódásra kell készülni! Az M3-as autópályán, az 54-es km-nél, Hatvan térségében is baleset történt. A főváros felé sávzárás követel figyelmet, emiatt 2 km-es torlódás alakult ki.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás előfordulhat, különösen a külső sávban az erős kamionforgalom miatt.



Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Torlódás alakult ki több helyen, köztük: az M0-s autóút több szakaszán, a 11-es főúti végcsomópont irányába, az M3-as autópálya csomópontja és a 73-as km-nél található Dunakeszi csomópont közötti szakasz, valamint az ellenkező irányba az M4-s autóúti csomópontnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Mogyoród térségétől.

Telítettek a sávok a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre körzetében, a 31-es főúton, Mende és Maglód térségében, az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti közelében.



Nógrád vármegyében, az Ipoly áradása miatt lezárták: Őrhalom - országhatár összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig lezárták (2209-es jelű út), Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.